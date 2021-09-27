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Karabük'te çöp kamyonu ile duvar arasına sıkışan temizlik işçisi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te çöp kamyonu ile duvar arasına sıkışan temizlik işçisi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonu ile taş duvar arasına sıkışan belediye temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp kamyonu ile taş duvar arasına sıkışan belediye temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu Belediyesi temizlik personeli Erdal K. (24), Yenimahalle Ümit Sokak'ta geriye hareket eden çöp kamyonu ile taş duvar arasına sıkıştı.

Bu sırada bölgeye yakın bir otelde düzenlenen seminerde bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, sesler üzerine olay yerine geldi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden kurtarılan işçi, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çöp kamyonun şoförü Selahattin Ü. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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