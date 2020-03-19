Karabük'te çok sayıda mağaza geçici olarak kapılarına kilit vurdu Karabük'te çok sayıda mağaza geçici olarak kapılarına kilit vurdu Karabük'te alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapılarına kilit vurdu.

Karabük'te çok sayıda mağaza geçici olarak kapılarına kilit vurdu KARABÜK - Karabük'te alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapılarına kilit vurdu. Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de üç kişinin ölümüne sebep olan koronavirüse karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Farklı şehirlerde koronavirüsten dolayı çok sayıda AVM'ler kapatılırken, Karabük'te de aralarında ünlü firmaların bulunduğu ayakkabı, yiyecek ve giyim mağazaları virüs kaynaklı salgının müşterilere ve çalışanlara yayılmasını engellemek amacıyla kapatma kararı aldılar. Mağazaların müşterilerinin ve ailelerinin sağlığını önemsediklerini belirttikleri duyuruda, hizmetlerine internet üzerinden devam edecekleri ifade edildi. Kaynak: İHA