Karabük'te çok sayıda mağaza geçici olarak kapısına kilit vurdu Karabük'te alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapılarına kilit vurdu.

Karabük'te alışveriş merkezlerinde bulunan mağazalar, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını yavaşlatmak ve yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapılarına kilit vurdu.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 3 kişinin ölümüne sebep olan korona virüse karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Farklı şehirlerde korona virüsten dolayı çok sayıda AVM kapatılırken, Karabük'te de aralarında ünlü firmaların bulunduğu ayakkabı, yiyecek ve giyim mağazaları virüs kaynaklı salgının müşterilere ve çalışanlara yayılmasını engellemek amacıyla kapatma kararı aldı. Mağazaların müşterilerinin ve ailelerinin sağlığını önemsediklerini belirttikleri duyuruda, hizmetlere internet üzerinden devam edileceği ifade edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA