Karabük'te çocuklara ve vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, çocuklar ve vatandaşlara trafik güvenliği eğitimi vererek bilgilendirdi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla çocuklara ve vatandaşlara eğitim verdi.

Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesine kurulan mobil trafik eğitim aracıyla çocuklar trafik güvenliği konusunda bilgilendirildikten sonra akülü araca bindirilerek trafikte uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Eğitim alanına gelen yetişkinlere de araç kullanırken takılması gereken emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı.

Simülasyon ile araca binen vatandaşlar trafik kazasında emniyet kemeri takılmadığında karşılaşabilecekleri riskleri uygulamalı olarak görürken, simülasyon ile verilen eğitimde emniyet kemeri takma oranını yükselterek kaza sonucu ölüm ve yaralanmayı azaltmak amaçlanıyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı