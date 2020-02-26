Karabük'te 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı

26.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:32

KARABÜK'te çocukların haklarının yazılı olduğu 'Çocuk Hakları Durağı' törenle hizmete girdi.

Karabük Yenişehir Necatibey Caddesi üzerinde okullar bölgesinde bulunan durak, Karabük Çocuk Hakları Çocuk Komitesi'nin talebi üzerine 'Çocuk Hakları Durağı'na dönüştürüldü. Durağın açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Çocuk Hakları Komitesi Eş Başkanı Şevval Açıkgöz ile çocuklar katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, "Karabük Çocuk Hakları İl Komitesinde 266 tane çocuğumuz kayıtlıdır. Çocuklara haklarını anlatma konusunda toplumun duyarlılığını nasıl arttırabiliriz diye aylık toplantılar yapıyorlar. Bu toplantıda alınan kararlardan biri ise duraklarımızdan birine çocuk haklarını bir bir işleyerek asmamız istendi. Bu güzel fikir gençlerden geldi. Belediye ile ortaklaşa güzel bir durağı Karabük'e kazandırmış olduk" dedi.

Çocuk Hakları Komitesi Eş Başkanı Şevval Açıkgöz ise, "Böyle bir durak yapmak istedik, çünkü böylelikle herkesin daha çok dikkatini çekebiliriz. Böylelikle herkesi bilinçlendirebileceğimizi ve herkesin dikkatini çekebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA