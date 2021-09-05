Karabük'te cipin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Karabük'te cipin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karabük'te cipin motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde park halindeki cipin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyanlar, aracın sahibine bilgi verdi.
Araç sahibi kediyi çıkaramayınca Karabük Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istendi.
Ekiplerin sıkıştığı yerden kurtardığı yavru kedi, barınağa götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu