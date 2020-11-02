Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

02.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:22
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Kamer Sokak'ta bulunan apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakini Selda Kansu, itfaiye ekiplerine haber vererek söndürmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen Kansu, baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden diğer apartman sakinleri, Kansu'yu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, Kansu ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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