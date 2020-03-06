06.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:28

Karabük'te çıkan yangında binlerce arı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan Numan K'ye ait arı kovanları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yaklaşık 20 kovanda binlerce arının telef olduğu yangınla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA