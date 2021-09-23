SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karıt Köyü Merkez Mahallesi'nde Hasan Demirtaş'a ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Demirtaş, eşi ve kızını da alarak evden çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında, ev ve yanındaki garaj kullanılamaz hale geldi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkan Vekili Kemal Akgül, olay yerine gelerek çalışmaları yakından izledi.