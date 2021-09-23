Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karıt Köyü Merkez Mahallesi'nde Hasan Demirtaş'a ait üç katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Demirtaş, eşi ve kızını da alarak evden çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında, ev ve yanındaki garaj kullanılamaz hale geldi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkan Vekili Kemal Akgül, olay yerine gelerek çalışmaları yakından izledi.

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber | Çıkan yangında 3 katlı ev kullanılamaz hale geldi
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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