Çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı - Haberler
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Çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerindeki büfeye gelen silahlı grup, E.E. ve C.E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.E. ve C.E, pompalı tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi mahalle bekçilerinin yaptığı olayda yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan C.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan grupta bulunduğu iddia edilen yaralı Y.Ç'nin özel hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Caddeyi kapatarak olay yerinde inceleme yapan polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

Çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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