Karabük'te çıkan orman yangını söndürüldü
Karabük'ün Cumayanı köyünde çıkan yangında yarım hektarlık kızılçam ormanı ve örtü zarar gördü.
19.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:32
Karabük'ün Cumayanı köyünde çıkan yangında yarım hektarlık kızılçam ormanı ve örtü zarar gördü.
Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumayanı köyü ormanlık alanında başlayan yangına 1 helikopter ve kara araçlarıyla müdahale etti.
Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık yarım hektarlık kızılçam ormanı ve örtü zarar gördü.
Kaynak: AA