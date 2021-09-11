Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Geren köyü yakınlarındaki çam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 teknik personel, 6 yangın işçisi, bir arazöz, 2 su tankeri ve köylülerin de destek verdiği çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 400 metrekarelik alan zarar gördü.

Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, Kovid-19 hastanesindeki yangın nedeniyle istifasını sundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Marcao Cristiano Lionel Messi Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Ferhan Şensoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karabük'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 14:25:52. #1.17#