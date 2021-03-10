Karabük'te çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şevkiler köyünde S.K'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, evin çatısında maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler