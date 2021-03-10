Karabük'te çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu

10.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:46
Karabük'te çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şevkiler köyünde S.K'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, evin çatısında maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Cem Yılmaz Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:12:22. #1.16#
title