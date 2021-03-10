Karabük'te çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu
10.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:46
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen ev yangınında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Şevkiler köyünde S.K'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, evin çatısında maddi hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler