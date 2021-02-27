Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

27.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:33
Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

Karabük'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ödemiş köyü yakınlarında anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Karabük Belediyesi ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Sibel Can Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 17:32:37. #1.14#
title