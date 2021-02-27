Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
27.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:33
Karabük'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ödemiş köyü yakınlarında anız yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Karabük Belediyesi ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu