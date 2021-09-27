Çiftin gelin arabası, arazi aracı 'unimog' oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çiftin gelin arabası, arazi aracı "unimog" oldu

AA / Muhammet Çakman - Haberler | Güncel

Karabük'te dünyaevine giren çiftin gelin arabası olarak "unimog" aracını tercih etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

KARABÜK (AA) - Karabük'te dünyaevine giren çiftin gelin arabası olarak "unimog" aracını tercih etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Hobi amaçlı arazi araçlarıyla ilgilenen damat Muhammet Çakman, eşi Aysun ile "unimog" tipi aracı gelin arabası yapmak istedi.

Aracı süsleyen çift, çok sayıda arazi aracının eşlik ettiği konvoyla kent merkezinde tur attı.

Çift, daha sonra Yenişehir Mahallesi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Damat Çakman, AA muhabirine, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün en mutlu günümüz. Eşimle 1 yıl önce tanışmıştık, dünyaevine girdik. Umarım tüm misafirlerimiz de beğenmiştir." dedi.

Çiftin gelin arabası, arazi aracı unimog oldu

Çiftin gelin arabası, arazi aracı unimog oldu

Çiftin gelin arabası, arazi aracı unimog oldu

Çiftin gelin arabası, arazi aracı
AA / Muhammet Çakman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Sezai Temelli Devlet Bahçeli
Magazin Rüya Tabirleri Seda Sayan Gülben Ergen Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Şans Oyunları Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çiftin gelin arabası, arazi aracı 'unimog' oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:56:28. #1.11#