Karabük'te çiftçilere 380 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

21.10.2019 11:50

Karabük'te çiftçilere 380 ton sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te buğday, arpa ve tritikale tohumundan oluşan 360 ton hububat ile 20 ton yem bezelyesi olmak üzere 380 ton sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sertifikalı tohum bedelinin yüzde 20'sinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılandığını belirten Ayvalık, tohum temininin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden sağlandığını ifade etti.

Ayvalık, projenin gerçekleşmesine destek veren Vali Fuat Gürel'e, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım'a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun'a ve tüm İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA