Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı - Haberler
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Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı

Karabük'te 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala çiçekçilerde hazırlıklar tamamlandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala çiçekçilerde hazırlıklar tamamlandı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla Karabük'teki çiçekçilerde yoğunluk başladı. Çiçek satışı yapan Sami Öz, Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlıklarını tamamladıklarını ve müşterilerini beklediklerini söyledi. Sevgililer Günü için gül fiyatlarının üreticilerden dolayı pahalı olduğunu dile getiren Öz, gül fiyatlarının 20 ila 40 TL arasında değiştiğini aktardı. Geçtiğimiz iki yılda Covid-19 dolayısıyla vatandaşların Sevgililer Günü'nü eksik yaşadıklarını ifade eden Öz, bu yılın güzel geçeceğini düşündüklerini dile getirdi. - KARABÜK

Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı

Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı

Karabük'te çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Sevgililer Günü, Karabük, Ekonomi, Haberler

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