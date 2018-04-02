Karabük'te Cezaevi Nakil Aracının Devrilmesi

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşların cenazeleri, törenle memleketlerine gönderildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşundan bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Şehit Oğuz İnan'ın eşi Esra ve oğlu Arda İnan ile şehit Kenan Dalkılıç'ın eşi Selma ve oğulları Tuna ile Kemal Dalkılıç da törende yer aldı.

Duaların ardından şehit Oğuz İnan'ın cenazesi Afyonkarahisar ve Kenan Dalkılıç'ın cenazesi Balıkesir'e götürülmek üzere karayoluyla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesindeki Zonguldak Havaalanı'na uğurlandı.

Törene, Vali Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı (JÖAK) Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Karabük Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile askeri erkan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Olay

Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköyü mevkisindeki ormanlık alanda dün cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçta bulunan biri rütbeli, 13 asker ile mahkum da yaralanmıştı.