Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personelinden "Ata'ya saygı" duruşu

KARABÜK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında, Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personeli tarafından saygı duruşuyla anıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları, saat 09.05'te işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

Bayrakların yarıya indirildiği KARDEMİR'de çalışan işçiler, saygı duruşunun ardından işlerine kaldıkları yerden devam etti.

Öte yandan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ve Safranbolu Devlet Hastanesinin personeli de saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.