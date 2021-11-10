Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personelinden "Ata'ya saygı" duruşu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personelinden "Ata'ya saygı" duruşu

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personelinden

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında, Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personeli tarafından saygı duruşuyla anıldı.

KARABÜK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında, Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personeli tarafından saygı duruşuyla anıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları, saat 09.05'te işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

Bayrakların yarıya indirildiği KARDEMİR'de çalışan işçiler, saygı duruşunun ardından işlerine kaldıkları yerden devam etti.

Öte yandan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ve Safranbolu Devlet Hastanesinin personeli de saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personelinden Ata'ya saygı duruşu

Karabük'te çelik işçileri ve sağlık personelinden Ata'ya saygı duruşu

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru...

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title