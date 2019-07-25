Karabük'te ÇED toplantısı tepki nedeniyle iptal edildi

KARABÜK'te, baca gazı tozu geri kazanım tesisi kapasite artışı projesi için yapılan ÇED toplantısı, halkın protestosu nedeniyle iptal edildi.

Çelik üreticisi 5 firma tarafından baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak üzere kurulan, yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip olan, Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 yıldır faaliyet gösteren 'Marzinc' adlı tesis tarafından yapılması planlanan 'Baca gazı tozu geri kazanım tesisi kapasite artışı' projesi kapsamında halkı bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ÇED toplantısı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda yapılmak istendi. Okul önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Toplantıya katılmak isteyenler üzerleri arandıktan sonra okul bahçesine alındı. Kalabalık bir süre sonra polis aramasından geçip salona girerek tribünde yerini aldı.

Güvenlik şeridi içindeki tesis çalışanlarının üzerine yürümek isteyenleri polis engelledi. Kalabalık "Doğa bizimdir bizim olacak", "Salon dışarı", "Karabük sahipsiz değildir", "Zehir solumak istemiyoruz" sloganları attı. Tüm salon İstiklal Marşı okudu. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kalabalığı sakinleştirmeye çalışarak, "Sizin anayasal haklarınızı sağlamak zorundayım. Sizin hakkınızı da, toplantının yapılmasını da sağlamak benim görevim. Bu toplantı halkı bilgilendirme toplantısıdır. Bu toplantıya engel olamazsınız. Olursanız suç işlerseniz. Biz de devlet olarak işin gereğini yapmak durumundayız. Biz öyle bir duruma gelmek istemiyoruz. Herkes hakkını, hukukunu bilsin" dedi.

Protestolar bitmeyince toplantı iptal edildi. Toplantıyı gerçekleştirecek olanlar salondan polis nezaretinde ayrıldı. Okul kapısının önünde kaldırıma çürümüş üzüm, domates bırakan çiftçi Mehmet Özodabaşı (60), "Bunlar asit yağmurundan oluyor. Ben ilkokul mezunuyum. Asit olmasa bunu yakar mı böyle? Her şeyimiz gitti" dedi.

Kaynak: DHA