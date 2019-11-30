Karabük'te çay paketi yüklü tır yandı
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Karabük'te çay paketi yüklü tır yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çay paketleri ve poşetleri yüklü tır tamamen yandı.

30.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:18
Karabük'te çay paketi yüklü tır yandı

'ün ilçesinde çay paketleri ve poşetleri yüklü tır tamamen yandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rize'ye giden M.A. yönetimindeki çay paketleri ve poşetleri yüklü 34 EH 3943 plakalı tır, D-100 kara yolu İsmetpaşa mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücüsünün bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının, tırın elektrik aksanından kaynaklı bir arıza nedeniyle çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA
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