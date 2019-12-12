Karabük'te çatı yangını

12.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:28

Yenice ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cihanbey köyü Belen Mahallesi'nde bir evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA