Karabük'te çatı yangını
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Karabük'te çatı yangını

Yenice ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

12.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:28
Karabük'te çatı yangını

ilçesinde 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cihanbey köyü Mahallesi'nde bir evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ve jandarma ekiplerine verildi.

ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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