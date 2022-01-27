Karabük'te çarpışan cip ve otomobilin sürücüleri yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te çarpışan cip ve otomobilin sürücüleri yaralandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
Karabük'te çarpışan cip ve otomobilin sürücüleri yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Mencilis Mağarası Sokak'ta ilerleyen N.Ö. (27) yönetimindeki 34 CCR 71 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen C.S.K (32) yönetimindeki 34 BKJ 565 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle Askeriye Lojmanları yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Otomobil, Karabük, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title