Karabük'te "Cami ve Hayat" konferansı düzenlendi

03.10.2019 17:47

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde belirli bir tema çerçevesinde düzenlediği Camiler ve Din Görevlileri Haftası, "Cami ve Hayat" temalı konferans ile başladı.



Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Kent Meydanı Belediye Nikah Salonunda düzenlenen "Cami ve Hayat" konulu konferansa Vali Fuat Gürel, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, kurum müdürleri, cami imam hatipleri, müezzinler, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Fuat Gürel, "Camiler ve din görevlileri haftamız hayırlı olsun. Cami yada mescitler medeniyetimizin, inancımızın merkezi olan, aynı zamanda toplumumuzun bilinçlendirilmesi adına bir eğitim yuvası olarak kabul ettiğimiz mekanlardır. Bizim medeniyetimiz de çok daha önemli bir medeniyet, Cami etrafında kurulmuş bir medeniyetiz. Geçmiş dönemlerde tabiri caizse merdiven altı bilinçlendirme aşamalarından geçen bir kısım insanların ne tür sorunlara sebep olduğunu hep birlikte yaşadık. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı camilerimizde ve kuran kurslarımızın ön planda olmasını sağlamak çok önemli. Hocalarımızın belli bir yetkinlikte ve etkinlikte olması lazım. kendilerini sürekli yetiştirerek hayatın içinde her konuda fikir sahibi olacak hale gelmesi gerekir. Bunun içinde hocalarımızın sürekli kendilerini yenilemesi anlamına gelmektedir. Son yıllarda bu konulara önem verilmeye başlandı ve bugünde bununla ilgili bir konferans düzenlenecek. Yoğun gündemine rağmen Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız konferansımıza geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür konferanslarla bilinçlendirme süreçlerimiz devam eder. Camiler ve din görevlileri haftamız hayırlı olsun. Din Görevlisi arkadaşlarıma sağlık ve sıhhat diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun tarafından "Cami ve Hayat " konulu bir konferans gerçekleştirdi.



Program Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA