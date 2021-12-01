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Karabük'te çam ağaçları beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Karabük'te çam ağaçları beyaz gelinliğini giydi Karabük'te gece yarısı başlayan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimler ve şehirler arası yol güzergahındaki çam ağaçları kışa beyaz örtüyle girdi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te çam ağaçları beyaz gelinliğini giydi

KARABÜK - Karabük'te gece yarısı başlayan kar yağışının ardından kentin yüksek kesimler ve şehirler arası yol güzergahındaki çam ağaçları kışa beyaz örtüyle girdi.

Karabük'te gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı sonrası Karabük - Bartın kara yolu 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde çam ağaçlarının kar ile bütünleşmesi ortaya eşsiz bir doğa manzarası sundu. Yer yer kar yüksekliğinin 10 santimetreyi bulduğu ve kar ile kaplanan bölge drone ile de görüntülendi.

Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve Dede Yaylası ile Eskipazar ve Eflani ilçelerinin yüksek kesimleri de kar yağışı etkisi altında kaldı.

Karabük'te çam ağaçları beyaz gelinliğini giydi

Karabük'te çam ağaçları beyaz gelinliğini giydi

Karabük'te çam ağaçları beyaz gelinliğini giydi

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