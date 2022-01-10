Karabük'te Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çelenk sunumu yapıldı

KARABÜK (İHA) - Karabük Gazeteciler Cemiyeti ve Karabük İletişim Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Kent Meydanında düzenlenen törene Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, KARDEMİR Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter, KARDEMİR Yönetim Kurulu Röportörü Kadir Onar ve üyeler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunumu ile program sona erdi. - KARABÜK

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