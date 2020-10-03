Karabük'te bulunan yaralı gelincik tedavi altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan gelincik, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan gelincik, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı bir gelincik olduğu ihbarı geldi.

Verilen adrese giden ekipler, yaralı gelinciği alarak tedavi için rehabilitasyon merkezine getirdi.

Merkezde tedavisi tamamlanan gelincik, iyileşmesinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu