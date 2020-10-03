Karabük'te bulunan yaralı gelincik tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük'te bulunan yaralı gelincik tedavi altına alındı

03.10.2020 23:25 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:28
Karabük'te bulunan yaralı gelincik tedavi altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan gelincik, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı halde bulunan gelincik, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine yaralı bir gelincik olduğu ihbarı geldi.

Verilen adrese giden ekipler, yaralı gelinciği alarak tedavi için rehabilitasyon merkezine getirdi.

Merkezde tedavisi tamamlanan gelincik, iyileşmesinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ayhan Bilgen Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Falcao Gökhan Gönül Mbaye Diagne Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te bulunan yaralı gelincik tedavi altına alındı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 23:28:36. #1.15#
title