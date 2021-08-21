Karabük'te "buğdayın atası" siyezin hasadı sürüyor
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Karabük'te "buğdayın atası" siyezin hasadı sürüyor

Karabük'te 'buğdayın atası' siyezin hasadı sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

Karabük'te, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen siyez buğdayında hasat sürüyor.

Karabük'te, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen siyez buğdayında hasat sürüyor.

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, "kaplıca" olarak adlandırılan siyez buğdayının kentte uzun yıllardan bu yana yetiştirildiğini söyledi.

Siyez buğdayının protein değerinin diğer buğday türlerine göre oldukça yüksek olduğunu belirten Ayvalık, "Normal buğdaylarda yüzde 10-12 protein bulunmaktayken siyez buğdayında bu rakam yüzde 15-25 arasındadır. İlimizde daha önceki dönemlerde yemlik olarak kullanılan kaplıca, uzun zamandan beri bulgur ve un olarak değerlendirilmektedir." dedi.

Ayvalık, bu sene itibarıyla Karabük'te 1500 dekar alanda siyez buğdayı ekimi yapıldığını ifade ederek, "Kaplıca buğdayının diğer bir özelliği zayıf ve verimsiz olan topraklarda da yetişebilmesidir. Genel olarak arpa ve buğday tarımının daha az verimli olduğu alanlarda biz kaplıca buğdayını tercih etmekteyiz. Kuraklık ve aşırı soğuklara karşı da gayet dayanıklıdır." diye konuştu.

Karabük'te siyez buğdayı hasadının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Ayvalık, "Normal şartlarda dekardan 220-250 kilogram ürün alabilmekteydik. Bu sene verimde kuraklıktan kaynaklanan bir miktar düşüş görüldü. Yine de biz dekardan 200 kilogram civarında ürün almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Siyez üreticisi İsmail Öztürk de 12 yıldır bu buğday türünü ektiğini anlattı.

Yılda bin dekara yakın arazi işlediğini vurgulayan Öztürk, bu yıl siyez buğdayı ihracatı yapmayı hedeflediklerini ve iki noktayla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Yaban domuzu ile ilgili sıkıntılarının olduğunu bildiren Öztürk, yaban domuzlarının ürünlere çok zarar verdiğini belirtti.

Öztürk, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu fakat üretime devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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Karabük'te "buğdayın atası" siyezin hasadı sürüyor - Haberler Ekonomi
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