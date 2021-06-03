"Buğdayın atası" siyez üretiminde 3 yılda 3 kat artış hedefi
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"Buğdayın atası" siyez üretiminde 3 yılda 3 kat artış hedefi

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Ekonomi

Karabük'ün Eflani ilçesinde geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyezin ekim alanının 5 bin dekara çıkarılarak üretimin artırılması hedefleniyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyezin ekim alanının 5 bin dekara çıkarılarak üretimin artırılması hedefleniyor.

Eflani'de geçen yıl yaklaşık 2 bin 350 dekar alanda 420 ton üretimi gerçekleştirilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasadan ham ve işlenmiş halde talep görüyor.

İlçede 3 yıldır ekimi yapılan ve bu yıl yaklaşık 3 bin 500 dekar alandan 700 ton ürün elde edilmesi beklenen buğdayın, gelecek yıl 5 bin dekar alanda ekimi yapılacak.

Eflani Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine, ilçede 2018 yılında siyez buğdayı projesi başlattıklarını söyledi.

Karabük Valiliğine buğday tohumu için müracaat ettiklerini belirten Karadeniz, "Yüzde 50 hibeli 30 ton siyez buğdayı tohumu aldık. Tohumu alan çiftçiler ekim yaptı. İlk sene 225 ton buğday ürettik ve sattık." dedi.

İlçe genelinde geçen yıl 420 ton siyez buğdayı üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:

"Pazarlamada hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu seneki hedefimiz 700 ton siyez buğdayı hasat etmek. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bir şekilde sözleşmeli ekim yapmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Siyez buğdayı, Eflani'nin markası olacak. Sözleşmeli tarım yaptıran belli firmalar var. Bu firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl Eflani'de en az 5 bin dekar alanda siyez buğdayı ekimi yapmak istiyoruz."

'Buğdayın atası' siyez üretiminde 3 yılda 3 kat artış hedefi
'Buğdayın atası' siyez üretiminde 3 yılda 3 kat artış hedefi
'Buğdayın atası' siyez üretiminde 3 yılda 3 kat artış hedefi
'Buğdayın atası' siyez üretiminde 3 yılda 3 kat artış hedefi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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"Buğdayın atası" siyez üretiminde 3 yılda 3 kat artış hedefi - Haberler Ekonomi
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