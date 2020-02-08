Karabük'te "Bize Birlikte Okumak Yakışır" etkinliği düzenlendi

08.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:26

Ufka Yolculuk Karabük İl Temsilciliği tarafından "Bize Birlikte Okumak Yakışır" kitap okuma etkinliği yapıldı.

8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında kentteki bir alış veriş merkezinde düzenlenen etkinlikte her yaştan insan kitap okudu.

Ufka Yolculuk Yarışmaları Karabük Temsilcisi Enes Kılınç, yaptığı açıklamada, Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın 8 yıldır düzenlenen bir yarışma olduğunu söyledi.

Yarışmanın Türkiye'deki bütün illerde düzenlendiğini belirten Kılınç, "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmalarına Kur'an-ı Kerim meali ile başlandı. İlmihal, peygamberlerin hayatı, sünnet olmadan ümmet olmaz ve güzel ahlak gibi çeşitli konuları önceki senelerde gençlerimize ve büyüklerimize anlatmaya çalışan bir yarışma." dedi.

Kılınç, yarışmanın bu sene "Adap" konusunu gündeme taşıdığını ifade ederek, "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine adap konusunu anlatmak amacıyla hem de gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılmış bir yarışmadır." diye konuştu.

Geçen yıl yarışmaya ülke genelinde 600 bine yakın kişinin kayıt olduğunu dile getiren Kılınç, Karabük'te ise geçen sene 5 bine yakın kişinin yarışmaya kayıt olduğunu kaydetti.

Kılınç, yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA