Bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te yaklaşık 10 metreden bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te yaklaşık 10 metreden bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu istikametine giden A.Ö. yönetimindeki 06 AD 562 plakalı otomobil, çevre yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 10 metreden bisiklet yoluna düştü.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

 Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title