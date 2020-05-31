Karabük'te bir traktör ile iki samanlık yandı Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık ve 1 traktör yandı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık ve 1 traktör yandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sülük köyü Dere Mahallesi'nde Recep Çetinkaya'ya ait bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının bölgede bulunan diğer bir samanlığa ve traktöre sıçraması üzerine köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında 2 samanlık ve 1 traktör yandı. Kaynak: AA