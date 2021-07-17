Karabük'te bir süpermarkette çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Karabük'te süpermarkette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'te süpermarkette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

100. Yıl Mahallesinde faaliyet gösteren bir süpermarketin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen bazı market çalışanlarına olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler