Karabük'te bir sokak karantinaya alındı
Karabük'ün Yenice ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.
16.07.2020 00:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:36
Karabük'ün Yenice ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yenice ilçesi Özal Mahallesi Gazi Sokak'ta birden fazla Kovid-19 pozitif vaka tespit edildiği ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle saat 00.01'den 29 Temmuz saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA