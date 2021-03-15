Karabük'te bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabük'te bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

15.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:18
Karabük'te bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede karantina başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde iki bloktan oluşan Sarışen Sitesi için İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bahsi geçen sitede birden fazla pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren 10 gün karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Binalara giriş çıkışların sınırlandırıldığı belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinlerinin karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk
Magazin Nükhet Duru Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 19:19:26. #1.16#
title