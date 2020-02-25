Karabük'te bir mahkum firar etti
Karabük'te cezaevinden bir mahkum firar etti.
Karabük'te cezaevinden bir mahkum firar etti.
Alınan bilgiye göre, Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlardan Ömer G'nin akşam saatlerinde firar ettiği belirlendi.
Mahkumun yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis, özellikle şehir dışına çıkma ihtimaline karşı kent giriş çıkışlarında önlem aldı, otogar ve garlarda ise arama başlattı.
Kaynak: AA