Karabük'te bir mahkum firar etti
Haberler » Güncel » Karabük'te bir mahkum firar etti - Haber

Karabük'te bir mahkum firar etti

Karabük'te cezaevinden bir mahkum firar etti.

25.02.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:36
Karabük'te bir mahkum firar etti

'te cezaevinden bir mahkum firar etti.


Alınan bilgiye göre, Karabük T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlardan Ömer G'nin akşam saatlerinde firar ettiği belirlendi.

Mahkumun yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis, özellikle şehir dışına çıkma ihtimaline karşı kent giriş çıkışlarında önlem aldı, otogar ve garlarda ise arama başlattı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler