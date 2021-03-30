Karabük'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Karabük'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

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Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tayyip köyü Örencik Mahallesi'nde pozitif vakalar ve temaslı kişiler tespit edildi.

Hastalığın yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla mahallenin 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda 30 Mart-9 Nisan tarihlerinde mahalleye giriş çıkışların sınırlandırılması, evlerinde tedavisi devam eden Kovid-19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köyden çıkışlarına müsaade edilmemesi, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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