Karabük'te bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu ilçesi Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aliköseler Mahallesi'nin, komşu mahallelerinde birden fazla Kovid-19 pozitifli vakalarının olması ve temaslı vaka sayısının fazlalığı, yayılım potansiyelinin yüksekliği nedeniyle, Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugün saat 18.00'den 22 Nisan saat 24.00'e kadar, giriş çıkışları izne bağlı olarak karantina altına alınmasına İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından karar verilmiştir."

Kaynak: AA