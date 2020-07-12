Karabük'te bir mahalle karantinaya alındı Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Tandır köyü Selimağa Mahallesi'nde birden fazla Kovid-19 pozitif vaka tespit edildiği ve bu kişilerin temaslı sayısının çok fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle saat 00.01'den 25 Temmuz saat 24.00'e kadar 14 gün süreyle mahallenin tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA