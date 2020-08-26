Karabük'te bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Pelitören köyünde 12 Ağustos'ta başlayan karantina uygulamasının, gerekli sosyal izolasyonun sağlanmasının ardından kaldırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Safranbolu ilçesi Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi Uluyayla mevkisi ile Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü ve Yortan beldesi merkez mahallesi ile Akmanlar köyünde temaslı kişilerde uygulanan karantinalar devam ediyor.

Kaynak: AA