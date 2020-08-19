Karabük'te bir köy ve bazı evler karantinaya alındı
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Karabük'te bir köy ve bazı evler karantinaya alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahalleleri ve Akmanlar köyündeki bazı evlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karabük'te bir köy ve bazı evler karantinaya alındı
19.08.2020 00:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:05

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahalleleri ve Akmanlar köyündeki bazı evlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, birden fazla Kovid-19 vakası tespit edilen Nodullar köyünde 1 Eylül saat 24.00'a kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirildi.

Yortan beldesi merkez mahalleleri ile Akmanlar köyünde ikamet edip Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ve pozitif vaka temaslısı olarak saptananların tüm hane halkları dahil 14 gün süreyle ev karantinasında tutulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Karantina altındaki Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahalleleri ve Akmanlar köyünde hane karantinası altındaki kamu ve özel sektör çalışanları karantina süresi boyunca idari izinli sayılacaktır. Alınan karara uymayanlara idari para cezası ile gerekli adli işlemlerin uygulanacaktır."

Kaynak: AA

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