Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak
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Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı bildirildi.

Karabük'te bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınacak
31.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:10

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Bayındır köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkanların ve temaslıların sayısının artması nedeniyle bu geceden itibaren 14 gün karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdiği belirtildi.

Köye giriş ve çıkışların sınırlandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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