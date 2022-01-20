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Karabük'te bir kişi mezarlık girişinde ölü bulundu

Karabük'te bir kişi mezarlık girişinde ölü bulundu
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi mezarlık girişinde ölü bulundu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi mezarlık girişinde ölü bulundu.

Babasultan Mahallesi'nde bulunan Aile Mezarlığı girişinde devrilmiş bir ağacın yanında çökmüş halde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Aynı mahallede oturduğu ve adının Mehmet Özdemir (69) olduğu anlaşılan kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

Safranbolu, Karabük, Polis, Güncel, Haber

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