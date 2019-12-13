Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
Eflani ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Eflani ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Candaroğulları Mahallesi'nde oturan Selahattin Ağaoğlu'ndan (60) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri tarafından kapısı kırılarak girilen evde Ağaoğlu hareketsiz bulundu.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, incelemenin ardından için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ağaoğlu'nun, ilçede testere ve bıçak bileyerek geçimini sağladığı öğrenildi.