Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu
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Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

Eflani ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

13.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:50
Karabük'te bir kişi evinde ölü bulundu

ilçesinde 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Candaroğulları Mahallesi'nde oturan Selahattin Ağaoğlu'ndan (60) 2 gündür alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tarafından kapısı kırılarak girilen evde Ağaoğlu hareketsiz bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ağaoğlu'nun, ilçede testere ve bıçak bileyerek geçimini sağladığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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