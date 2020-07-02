Karabük'te bir kişi arazide ölü bulundu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi arazide ölü bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi arazide ölü bulundu.

İddiaya göre, define aramak için Navsaklar köyüne giden iki kişiden S.A. (65) kazı yaptığı sırada yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

S.A'nın hayatını kaybettiğini belirleyen jandarma ekipleri, olay yerine sağlık ekibi çağırdı.

Ölümü şüpheli bulunan S.A'nın cesedi, otopsi İçin Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, S.A'nın emekli tarih öğretmeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA