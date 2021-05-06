Karabük'te bir hayırsever veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını sildirdi
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Karabük'te bir hayırsever veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını sildirdi

Karabük'te bir hayırsever veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını sildirdi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te bir kişi, mahalledeki vatandaşların bakkallara olan borcunu ödedi.

Karabük'te bir kişi, mahalledeki vatandaşların bakkallara olan borcunu ödedi.

Hayırsever vatandaş, Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bakkallara giderek veresiye defterlerini satın aldı ve borçları sildirdi.

Bakkalların camlarına "veresiye borcunuz ödenmiştir" yazdıran hayırsever, daha sonra mahalleden ayrıldı.

Bakkal işleten Tamam Temel, gazetecilere, bir kişinin bakkala gelerek veresiye defterindeki borçları hesaplattığını ve ödeme yaparak gittiğini söyledi.

Durumun salgın döneminde müşteriler açısından çok iyi olduğunu belirten Temel, "Hayırseverden Allah razı olsun. 5 bin liralık borcu kapattı. Dar gelirli vatandaşlar için çok iyi oldu. Bizim için de iyi oldu." diye konuştu.

Temel, borçlarının silindiğini öğrenen vatandaşların çok sevindiğini kaydetti.

Borcu olanlardan Mintaze Timilli de hayırsever vatandaşa teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Rabbim daha çok versin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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