Bir hayırsever 3 mahallede "veresiye defterlerini" satın alıp borçları sildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bir hayırsever 3 mahallede "veresiye defterlerini" satın alıp borçları sildirdi

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te bir kişi, 3 mahallede vatandaşların bakkala olan 30 bin liralık borcunu ödedi.

Karabük'te bir kişi, 3 mahallede vatandaşların bakkala olan 30 bin liralık borcunu ödedi.

Hayırsever, Namık, Atatürk ve Yeni mahallelerinde bulunan toplam 10 bakkala giderek veresiye defterlerini istedi. Hayırsever, defterleri satın alarak hesaplattığı borçları sildirdi.

Bakkalların camlarına "kimsenin veresiye borcu kalmamıştır" yazdıran hayırsever, daha sonra mahalleden ayrıldı.

Bakkal sahibi Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kişinin geldiğini, veresiye defterindeki borçları hesaplattığını ve ödeme yaparak gittiğini söyledi.

Hayırsevere "Allah razı olsun" diyen Kaya, "Ödeme yaptıktan sonrada defterleri de alıp gitmiş. Borcu olanlara tek tek ulaşıp 'Borcunuz kalmadı, hayırsever bir vatandaş borcunuzu ödedi.' diye söylüyorum. Çok mutlu oluyorlar, dua ediyorlar. Ülkemizde böyle insanlar var." ifadelerini kullandı.

"20 yıldır alamadığım para var"

Çok eskiden kalan borçların da olduğunun altını çizen Kaya, "20 sene önceden alacağım para var. 20 yıldır alamıyordum. Kimisi vefat etmiş. Ben şimdi kat kat helal ettim. Ahirette onlar da rahat etsin. Allah böyle insanları ülkemizden eksik etmesin." diye konuştu.

Bir hayırsever 3 mahallede 'veresiye defterlerini' satın alıp borçları sildirdi
Bir hayırsever 3 mahallede 'veresiye defterlerini' satın alıp borçları sildirdi
Bir hayırsever 3 mahallede 'veresiye defterlerini' satın alıp borçları sildirdi
Bir hayırsever 3 mahallede 'veresiye defterlerini' satın alıp borçları sildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir hayırsever 3 mahallede "veresiye defterlerini" satın alıp borçları sildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:24:33. #1.14#

title