Karabük'te bir genç sokak ortasında ölü bulundu Karabük'te 18 yaşında genç, sokak ortasında ölü bulundu.

Karabük'te 18 yaşında genç, sokak ortasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan cesedin, Aytekin Çoban'a (18) ait olduğu belirlendi.

Çoban'ın ehliyet kursuna gitmek için evden çıktığı ve geri dönmediği öğrenildi.

Kaynak: AA