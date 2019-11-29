Karabük'te bir evin bahçesine düşen kamyonetteki iki kişi yaralandı

29.11.2019 02:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 03:28

Karabük'te bir evin bahçesine düşen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde ilerleyen Emrah Taşlık yönetimindeki 78 AAL 033 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

Sürücü ile yanındaki Aydın Çetintaş kamyonette sıkıştı. Gürültüyle bahçeye çıkan ev sahipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten çıkartılan Taşlık ve Çetintaş, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA