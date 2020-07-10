Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna giren baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna giren baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna giren baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna giren baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı

KARABÜK - Karabük'te bir apartmanın havalandırma boşluğuna giren baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Nur Sitesi A Blok'un havalandırma boşluğuna baykuş girdi. Boşluktaki sesi duyan ve tedirgin olan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 1. katta bulunan daireden yaptıkları kontrollerde içeride baykuşun olduğunu belirledi. İçeriye girdikten sonra dışarı çıkamayan baykuşu kaldığı yerden çıkaran ekipler, hayvanı Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: İHA